Terni, disoccupato vive nell'auto da un mese: "Chiedo solo un lavoro"

"E’ dal 27 dicembre 2022 che vivo in auto. Ho dovuto lasciare la casa che avevo in affitto, non mi è stato rinnovato il contratto di lavoro e mi sono ritrovato in strada. La mia casa è la mia auto una Ford Ka”. Queste le parole del 55enne Carlo Leo, che vive in auto alla fine di via XX Settembre nel popoloso quartiere di Cospea, a Terni.

Homeless, da sette mesi dorme in macchina

Dentro la Ford Ka ha coperte, vestiti e poche altre cose. Carlo non ha parenti, ha un collega che lo ha ospitato per qualche giorno.

“Tutti i giorni invio curriculum – sottolinea Carlo – voglio avere i soldi per mangiare e trovare una casa o anche una stanza in affitto”. Di fatto vuole vivere dignitosamente.

La Caritas presenta il rapporto sui poveri in Umbria. Aumentano le famiglie in difficoltà a causa del Covid

Carlo è di Roma ed è arrivato a Terni nel 2019. “Avevo letto un annuncio di un lavoro – spiega Carlo – che rispondeva in pieno alle mie capacità. Purtroppo quando poi ho lasciato la mia città e sono venuto a Terni ho capito che tutte le promesse che mi avevano fatto non erano vere"

A processo per maltrattamenti, ora dorme in auto

