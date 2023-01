Nunzia De Girolamo, chi è il marito: torna in tv con Ciao Maschio, Carlo Conti e Lele Adani tra gli ospiti della prima puntata

21 gennaio 2023 a

Stanotte torna in tv Ciao maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo (sabato 21 gennaio su Rai1, dopo mezzanotte). Saranno il conduttore televisivo Carlo Conti, l’ex calciatore e commentatore televisivo Lele Adani e l’attore e sceneggiatore Giovanni Esposito. In uno studio completamente rivoluzionato, la prima puntata avrà come filo conduttore il tema della "manutenzione dell’amore", declinato anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo. Nunzia chiederà ai tre ospiti come difendono il loro amore da incursioni e tentazioni e se abbiano mai fatto scelte lavorative, considerando prima i bisogni familiari. Non mancheranno giochi simpatici, ma anche riflessivi utili a scavare nell’animo. La discussione sarà preceduta da brevi faccia a faccia della conduttrice con ciascun ospite. Confermata la presenza delle Karma-B, che in maniera provocatoria daranno il loro punto di vista su quanto appena ascoltato. Anche il pubblico a casa sarà invitato a partecipare ed esprimere la propria opinione attraverso i social, utilizzando l’hashtag #ciaomaschio.

Nata a Benevento, 47 anni, la De Girolamo è pure un avvocato ex ministro per le Politiche agricole nel governo Letta (2013-14). Fu eletta alla Camera nel 2008 con il Pdl. Dopo la laurea si è occupata in prevalenza di diritto civile, diritto del lavoro e bancario. Nel 2007 è diventata coordinatrice di Forza Italia per Benevento e da lì è iniziata la sua carriera in politica. Per quanto riguarda la vita privata, Nunzia De Girolamo è sposata dal 2011 con il deputato pugliese del Pd, Ministro per gli affari regionali e le autonomie fino al 2021, Francesco Boccia. Dal matrimonio è nata la figlia Gea.

