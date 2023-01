Perugia, luce a singhiozzo per tre giorni nel quartiere di Montebello

Sabrina Busiri Vici 22 gennaio 2023 a

Tre giorni con la corrente elettrica a intermittenza e lunghe ore di blackout. Succede a Perugia. nel quartiere periferico di Montebello, nell’area di via Tuderte e via dell’Amicizia.

Area popolosa, tante le abitazioni, le palazzine e i condomini interessati. Da mercoledì 18 gennaio un guasto elettrico ha messo in ginocchio le famiglie costrette a situazioni di emergenza. Allarmi che scattano di continuo, impianti di riscaldamenti che si bloccano, caldaie che rischiano di andare in panne, bambini e anziani alle prese con qualche disagio di troppo soprattutto con le prime vere temperature rigide della stagione.

“Nella notte tra venerdì e sabato, da circa le 23 fino alle 7 del mattino successivo, è stato il momento peggiore: niente corrente, solo qualche sprazzo. Tutti al buio”, riporta una residente della zona. Insomma, preoccupazione e una buona dose d'irritazione per i disagi creati. Con molti che hanno segnalato il guasto al gestore più volte nel cuore della notte. La situazione dopo poco mezzogiorno di sabato 21 gennaio è andata comunque risolvendosi: la corrente è ritornata e per il resto della giornata la situazione è ritornata sotto controllo mentre gli operai Enel sono rimasti al lavoro per tutto il giorno nella zona alla ricerca prima dell’esatto punto del guasto e poi della sua risoluzione.

“Abbiamo rialimentato tutti” riportano dalla società E-Distribuzione del Gruppo Enel. E in riferimento alle segnalazioni la società fa sapere “che si tratta di disservizi sulla singola linea elettrica di bassa tensione, circoscritti per estensione ma complessi nell’individuazione del tratto di rete danneggiato, compreso tra la cabina di trasformazione e il cavo interrato che porta energia elettrica alle utenze”.

Ed E-Dostribuzine precisa: “In questi giorni il fenomeno si è ripetuto alcune volte: in ogni circostanza i tecnici dell’azienda elettrica sono intervenuti per ripristinare il servizio con una soluzione provvisoria ed hanno avviato delle ispezioni per individuare il punto di rete interessato, in modo da isolarlo e intervenire per la riparazione definitiva”.

Dalle ulteriori spiegazioni si è appreso che i tecnici hanno effettuato un intervento per installare dei rilevatori di guasto sui diversi tratti di linea e dei richiusori automatici all’interno della cabina, così da intervenire da remoto e con modalità automatizzata nel caso in cui si verifichi nuovamente uno scatto di linea. La soluzione temporanea, attraverso l’istallazione del gruppo elettrogeno, serve quindi a intervenire in via definitiva attraverso la sostituzione del tronco di rete danneggiato.

“Non dovrebbero più esserci problemi”, assicurano. Le stesse rassicurazioni che hanno ricevuto i residenti che ora sperano di poter trascorrere le prossime notti in modo più sereno e soprattutto senza candele.

