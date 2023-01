Spoleto, incidente di caccia, parte un colpo e muore un poliziotto di 45 anni

21 gennaio 2023 a

Un colpo di fucile ha ucciso l’ispettore della Polizia di Stato Daniele Tardocchi, 45 anni, che ieri mattina presto era uscito con gli amici per una battuta di caccia alla beccaccia nei boschi dell’Alta Marroggia. La dinamica di quello che gli inquirenti considerano un incidente resta al vaglio degli stessi colleghi di Tardocchi, coordinati dalla Procura di Spoleto, che mantengono il più stretto riserbo sugli accertamenti in corso.

In base a quanto è stato possibile ricostruire, il colpo fatale sarebbe partito dall’arma dello stesso ispettore dell’Anticrimine in servizio al commissariato di Spoleto e considerato molto esperto di armi. Non è ancora chiaro se il colpo di fucile sia partito a seguito di una caduta di Tardocchi o dopo che il quarantacinquenne è accidentalmente finito contro una pianta. Scioccati i compagni di caccia, si tratterebbe di due persone, che avrebbero riferito di aver sentito l’esplosione del colpo e visto l’amico a terra tra la vegetazione. Profondo cordoglio in città per la morte dell’ispettore che viveva in Alta Marroggia (Spoleto) non distante da dove ha perso la vita.

