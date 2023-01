Perugia, nuovo sopralluogo al Mercato coperto: spunta l'ipotesi cinema

Alessandro Antonini 22 gennaio 2023 a

a

a

Prima la casa del cioccolato, poi il cinema. Due sopralluoghi, a distanza di poco più di un anno l'uno dall'altro, sul nuovo mercato coperto. Le cordate di imprenditori che hanno mostrato interesse a gestire l'immobile, dopo il flop della procedura precedente, hanno già visto e visitato il contenitore ristrutturato in piena acropoli.

Circa due settimane fa emissari di attività legati alle vendite cinematografiche hanno effettuato il sopralluogo per capire se vi siano spazi per installare un grande schermo. Sarebbe il ritorno di un nuovo cinema in centro dopo PostModernissimo, Melies, Sant'Angelo e Zenith . Intanto va avanti il ​​progetto della casa del cioccolato, su cui lavorano Confcommercio e Federalberghi. In questo caso il sopralluogo c'è stato molto prima, nel novembre 2021.



Servizio completo nell'edizione del 22 gennaio del Corriere dell'Umbria

Collaudo ok per le nuove scale mobili del mercato coperto. Montati anche i box

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.