Trasporti in Umbria, crescono alberi sui binari dismessi della Fcu

Alessandro Antonini 22 gennaio 2023 a

a

a

Sui binari dell’ex Fcu crescono rigogliosi alberi e piante infestanti. Fusti alti anche quattro metri, come documentato alla stazione di Papiano, a Marsciano. La tratta dismessa dal settembre 2017 per mancata manutenzione e mai riattivata, tra Ponte San Giovanni e Terni, attende l’esecuzione del progetto definitivo e i lavori di riapertura, che dovrebbero concludersi entro il maggio 2026. I 163 milioni annunciati, infatti, sono stati previsti nell’ambito del Pnrr e se si sfora l’orizzonte prefissato andrebbero persi. Nel frattempo però lo stato di abbandono di binari e stazioni rischia di far lievitare i costi. Il problema delle piante infestanti che diventano alberi è segnalato per tutta la tratta. “Si tratta dell’ailanthus altissima" spiega Claudio Bazzarri, esperto del Bosco didattico ed ex assessore ai lavori pubblici della giunta Locchi.

Servizio completo nell'edizione del 22 gennaio del Corriere dell'Umbria

Tre ferrovie regionali saranno più sicure e veloci con il sistema Ertms di Rfi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.