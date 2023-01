Umbria, oltre 1500 richieste di camerieri e cuochi nel primo trimestre 2023

Sabrina Busiri Vici 22 gennaio 2023 a

Camerieri, cuochi, barman e lavoratori del settore turistico sono le professioni più richieste dalle imprese in Umbria in questo primo trimestre dell'anno.

Lo dicono i dati elaborati dal portale Excelsior per il periodo gennaio-marzo 2023. Su 15.470 entrate previste nel mondo del lavoro (+ 2.010 rispetto al trimestre 2022), 1.510 rispondono alla categoria indicata. Seguono gli operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici a quota 1.420; quindi il personale non qualificato impiegato nei servizi di pulizia e in altri servizi di cura della persona, ovvero colf e badanti, che raggiunge le 1.220 richieste.

Da questa ripartizione il turismo si dimostra in regione uno dei settori maggiormente in fermento da un punto di vista occupazionale soprattutto in vista della prossima stagione primavera-estate che inizierà con la Pasqua, il 9 aprile, e sulla quale l’amministrazione regionale ha fatto strategie di comunicazione importanti e investimenti alti.

Sempre secondo l’elaborazione Excelsior il 77,9% delle assunzioni è previsto nella provincia di Perugia e il restante 22,1% in quella di Terni.

Sale il disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro che passa, nel mese di gennaio (dato nazionale), dal 38,6% dello scorso anno al 45,6% e che si attesta al 66% per le figure dirigenziali fino a sfiorare il 62% per gli operai specializzati. E in Umbria il mismatch arriva addirittura al 49,7%, tra i più alti.

La mancanza di candidati è la motivazione maggiormente indicata dalle imprese (27,8%), seguita dalla preparazione inadeguata (13,5%) e da altri motivi (4,3%). Supera i quattro mesi (4,3) il tempo medio di ricerca necessario per ricoprire i posti vacanti valutati dalle imprese di difficile reperimento. La maggior parte delle richieste previste sono soprattutto dirette a una manodopera che non presenta titoli di studio: 5.680 sono le richieste da coprire per lavori che non richiedono titoli di studio specifici; mentre 1.040 prevedono come requisito il diploma di livello superiore con specializzazione nell’area amministrazione, finanziaria e marketing. Oltre mille sono le richieste dirette a laureati. I dottori in economia hanno una marcia in più.

Il contratto a tempo determinato è la forma di assunzione maggiormente proposta, pari al 41,3% del totale. Seguono i contratti a tempo indeterminato (24,3%), quelli in somministrazione (14,7%) e gli altri contratti non alle dipendenze (8,8%). L’apprendistato viene proposto per il 5% delle assunzioni, mentre i contratti di collaborazione e le altre tipologie di contratti alle dipendenze vengono indicati rispettivamente per il 3,7% e 2,1%.

La graduatoria regionale delle assunzioni specifiche nel mese in corso vede l’Umbria con una previsione di entrata di 6.250 persone (+ 910 rispetto a un anno fa). Al top della graduatoria troviamo Lombardia (121 mila), Veneto (51 mila), Lazio (50 mila), Emilia Romagna (49 mila), Piemonte (37 mila) e Campania (32 mila).

