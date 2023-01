Perugia, 44enne ubriaco crea il caos in un locale notturno: denunciato e multato

21 gennaio 2023 a

I poliziotti della questura di Perugia sono intervenuti in un locale notturno alla periferia della città per una persona in stato di ubriachezza molesta. E' stato il personale della sicurezza, visto il perdurare della condotta molesta, a chiedere l’intervento della polizia di Stato con una chiamata al 113. Un comportamento che è continuato anche dopo che l'uomo – italiano, 44 anni, con precedenti di polizia – è stato allontanato. Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente provveduto ad avvicinare il soggetto – in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche - che, sin da subito, si è dimostrato non collaborativo e verbalmente aggressivo. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 44enne ha continuato ad tenere una condotta oppositiva, ingiuriando gli agenti e rifiutandosi di fornire le generalità. Contenuto con difficoltà dagli operatori, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della questura di Perugia per l’identificazione e gli accertamenti del caso. Anche all’interno degli uffici di polizia, ha continuato a mantenere una condotta molesta. Terminati tutti gli accertamenti di rito, il 44enne è stato denunciato resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’uomo, inoltre, è stato multato per manifesta ubriachezza ai sensi dell’articolo 688 del codice penale.

