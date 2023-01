Umbria, nevica sulla dorsale appenninica: Castelluccio di Norcia spettacolo bianco

21 gennaio 2023 a

"Nevica in modo moderato su tutta la dorsale appenninica con locali sfondamenti nelle zone pedemontane, nevicate deboli altrove o sfiocchettate svolazzanti fino in pianura, anche perché nella giornata odierna, sarà davvero improbabile vedere precipitazioni sotto forma di pioggia in Umbria. La differenza verrà fatta dalla intensità delle precipitazioni e dalla temperatura che, dal pomeriggio di oggi, potranno subire una ulteriore diminuzione con probabile neve anche a quote molto basse, in serata e nottata, anche in zone lontane dall'appennino" spiega nell'aggiornamento mattutino sui social Michele Cavallucci di Perugia Meteo.

Nelle scorse ore il Centro funzionale della Protezione civile regionale aveva emanato l'allerta gialla, indicando le zone dell'alto Tevere, dell'Eugubino, del Folignate-Assisano e quelle a ridosso della fascia appenninica, come le più esposte ai fenomeni nevosi, che si attendono abbondanti sui rilievi. Oggi è attesa la neve in tutta la regione, nelle aree occidentali - Trasimeno e Orvietano - anche a quote basse. Gli accumuli più significativi si registreranno a partire dai 600-800 metri secondo la Protezione civile.

Intanto anche oggi Castelluccio di Norcia si è svegliata imbiancata per il consueto spettacolare paesaggio che lascia tutti incantati.

