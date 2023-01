Amelia, Teatro Sociale: il sindaco incontra Sgarbi per studiare le modalità dell'acquisto

Giorgio Palenga 21 gennaio 2023 a

a

a

Si chiama “federalismo culturale” ed è l’opportunità che il Comune di Amelia, in provincia di Terni, proverà a cogliere per poter far entrare nel suo patrimonio il Teatro Sociale di Amelia, attualmente di proprietà statale con affidamento al Demanio.

Il ministero esercita il diritto di prelazione: il Teatro Sociale di Amelia ora è dello Stato

Di questo parlerà la prossima settimana il sindaco, nonché presidente della Provincia, Laura Pernazza, che ha in calendario un incontro col sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi. E’ un’opportunità prevista dal decreto legislativo n.85 del 28 maggio del 2010.

Teatro Sociale, petizione con duemila firme perché resti di proprietà pubblica

Il decreto prevede che – si legge testualmente – “i Comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono chiedere il trasferimento di beni culturali appartenenti al Demanio dello Stato. La condizione del trasferimento è che ne sia garantita la massima valorizzazione funzionale”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 21 gennaio 2023

Raccolta di fondi per comprare il Teatro Sociale di Amelia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.