Gualdo Tadino, caso Rocchetta: la Corte di Cassazione respinge il ricorso della Comunanza agraria

Eleonora Sarri 21 gennaio 2023 a

La Corte di Cassazione respinge il ricorso della Comunanza agraria Appennino gualdese e dopo otto anni dà ragione, in via definitiva, a Comune di Gualdo Tadino, Regione Umbria e Rocchetta spa. La proroga della concessione per l’attingimento all’azienda di acque minerali (per ulteriori 25 anni a partire dal 2015) da parte della Regione è quindi legittima. Una sentenza che ribadisce la correttezza di quanto già stabilito dal Tar dell’Umbria e dal Consiglio di Stato. Pronunciamenti contro i quali la Comunanza si era sempre opposta ribadendo l’illegittimità della concessione per i pozzi presenti in terreni gravati da usi civici. Inoltre la Comunanza agraria, sempre secondo quanto stabilito dalla Cassazione, dovrà anche rifondere le spese sostenute.

Servizio completo nell'edizione del 21 gennaio del Corriere dell'Umbria

Progetto da quattro milioni di euro per l'Area Rocchetta. Morroni: "Opportunità per restituire alla collettività sito di pregio"

