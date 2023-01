Politica in Umbria, si ridisegnano le correnti del Pd in vista del congresso: Bori vs Bistocchi

Alessandro Antonini 21 gennaio 2023 a

Pd, in vista del congresso nazionale si rimescolano le correnti interne anche in Umbria. Tra vecchi nomi che tornano alla ribalta e nuove alleanze che saltano. Su tutte quelle della ex coppia d’oro del Comune di Perugia: Tommaso Bori, già capogruppo nel capoluogo, oggi segretario regionale nonché consigliere di Palazzo Cesaroni e l’attuale vertice dem a Palazzo dei Priori, Sarah Bistocchi. Sempre uniti, adesso lei è la referente di Elly Schlein (oggi in tour Umbria: alle 19 al Caos di Terni e alle 21,30 a Perugia, 110 Caffè) mentre Bori è tra i primi firmatari per Stefano Bonaccini. Intanto è uscito allo scoperto anche il comitato pro Cuperlo. Dentro vecchie glorie come, tra gli altri, Wladimiro Boccali, Fabrizio Bracco, Rita Zampolini e Paolo Baiardini. Non finisce qui: sempre ieri il lettiano segretario comunale di Perugia, Sauro Cristofani ha scavalcato tutti mettendo insieme i segreterari regionali di Cgil, Cisl e Uil (foto).

