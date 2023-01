Umbria, oltre 2.660 cinesi festeggiano l'Anno del coniglio

21 gennaio 2023 a

a

a

In Umbria oltre 2.660 cinesi sono pronti a festeggiare domenica 22 gennaio l'Anno del coniglio. Con la pandemia in regione però sono stati sospesi i festeggiamenti ufficiali promossi insieme alla comunità cinese e neppure ora sono ripresi. Silenzio, infatti, anche dall'Università per stranieri solita a dare risalto all'avvenimento insieme con il Comune di Perugia. Probabilmente le celebrazioni saranno vissute in modo meno aperto.

Oroscopo cinese 2021, tutta la sfortuna per un segno ma c'è anche chi sorride con soldi e amore. Le previsioni



Il 2023 in Cina sarà appunto l'anno del Coniglio d’acqua, un animale tranquillo, gentile, elegante e fortunato, ma anche caratterizzato da un grande senso di responsabilità.

Perugia, gli organizzatori del Capodanno cinese : "Ecco perché quest'anno non abbiamo festeggiato"



Nella provincia di Perugia la comunità cinese rappresenta il 3,8% della popolazione straniera residente. Una delle meno numerose se si pensa che l’albanese rappresenta il 14,4%, quella marocchina il 12,5%, l’ucraina il 4,8% e l’ecuadoriana il 3,9%.

Virus Cina, prorogate festività Capodanno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.