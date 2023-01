Trasporti in Umbria, flop abbonamento agevolato per universitari: resta sotto il 50% di utenza

Alessandro Antonini 21 gennaio 2023 a

L'abbonamento regionale gratuito per gli studenti universitari non aggiunge la quota prevista per la sostenibilità dell’accordo siglato in via sperimentale nell'ottobre 2022. Parliamo dell'agevolazione su bus treni e altri mezzi di trasporti pubblico locale in Umbria. I numeri sono forniti da Busitalia: superati 12 mila pass su quasi 30 mila studenti potenziali (28 mila Unipg e 1.500 UniStra). Non si raggiunge il 50%, quando per l’equilibrio economico finanziario si doveva sfiorare il 70%. Per la precisione il 67%: soglia per cui la Regione metterebbe sul piatto 400mila euro, a cui si aggiungerebbero i 192mila del Comune e i 150mila dell'Università. Il costo per i vari enti si azzererebbe solo con il 100% delle adesioni. Per adesso, numeri alla mano, non ci siamo.

Servizio completo nell'edizione del 21 gennaio del Corriere dell'Umbria

