Gubbio, strada della Contessa chiusa per un anno

Strada della Contessa da primavera chiusa per un anno e lavori per 10 milioni di euro. Tanti ne serviranno per il cantiere sulla Contessa a Gubbio dove si è recato per un sopralluogo l’assessore regionale Enrico Melasecche, insieme all’ingegner Lamberto Nibbi responsabile della struttura territoriale Anas dell’Umbri e al sindaco Filippo Stirati. La regolamentazione con il semaforo lungo la strada per consentire i lavori in galleria, resterà attivo fino alla fine di marzo. Di sicuro ci sarà la rivoluzione di tutta la viabilità della zona, con pesanti ripercussioni.

