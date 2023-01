Perugia, maxi rogo rifiuti: sei indagati per traffico illecito e violazione norme antincendio

20 gennaio 2023 a

Chiusa l'inchiesta sul maxi rogo all'impianto di recupero di rifiuti di Ponte San Giovanni nel marzo del 2019. C'è anche il traffico illecito di immondizia. E' stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di sei persone e una società ritenute responsabili a vario titolo di aver allestito attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di violazioni inerenti le normative antincendio.

L’indagine è stata condotta dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Perugia. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa intrapresa, a partire dal marzo 2019, a seguito dell'incendio e la nube di fumo per cui sono scattati controlli a tappeto nel territorio per i possibili rischi sul fronte salute. Gli approfondimenti compiuti nel tempo - fa sapere la Procura di Perugia in una nota - hanno permesso ai militari dell’Arma di appurare le cause dell’incidente, riconducibili a un corto circuito dell’impianto elettrico di un trituratore mobile di rifiuti. Inoltre erano state rilevate irregolarità circa l’adeguamento dell’impianto antincendio e l’immagazzinamento di una quantità di rifiuti superiore a quanto autorizzato. I successivi accertamenti investigativi hanno messo in evidenza ulteriori criticità circa il trattamento dei rifiuti dal 2016 al 2019. Sono emerse condotte reiterate di abusiva gestione (in fase di "raccolta, trasporto, trattamento, recupero e commercializzazione" di rifiuti speciali pericolosi e non, sottoposti a operazioni di trattamento solo dal punto di vista "cartolare", con la predisposizione e l’utilizzo di formulari di identificazione di rifiuti recanti dati "incompleti o inesatti", quindi falsi.

Il quantitativo di rifiuti irregolarmente gestiti è stimabile in circa 9.000 tonnellate, una quantità destinata a essere sottoposta ai trattamenti previsti dalla normativa di settore ma che di fatto veniva diretta verso altri centri di recupero o destinata illecitamente in discarica.

