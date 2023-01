Perugia, Capitini e Nanni Moretti nella Stanza dell'orologio

Sabrina Busiri Vici 21 gennaio 2023 a

A Perugia ha debuttato La pace al tramonto di Nicola Mariuccini. Un paio di occhiali. Tondi. Vecchi. Forse perduti, abbandonati non a caso. Un paio di occhiali importanti, utili a vedere l’oggi con lo sguardo di chi ieri ha dato un contributo fondamentale al pensiero: quelli di Aldo Capitini. Alla sua filosofia, alle sue ragioni di non violenza è dedicato lo spettacolo scritto e diretto da Nicola Mariuccini dal titolo “La pace al tramonto” produzione La MaMa Umbria. Il secondo dell’autore perugino dopo “Avrai vent’anni tutta la vita”.

La messinscena ha debuttato martedì 17 gennaio in un luogo d’eccezione: la Stanza dell’orologio di palazzo dei Priori, spazio che un tempo fu proprio la casa di Capitini. Una scelta che ha amplificato i rimandi emotivi, oltre che intellettuali e contenutistici, dello spettacolo. C’è tanto in poco meno di un’ora e mezzo. L’ossatura è data, come detto, dal pensiero capitiniano che si manifesta in un gioco drammaturgico di compresenza attraverso le parole di un uomo delle pulizie che ha, appunto, trovato per caso il paio di occhiali durante il suo lavoro.

La narrazione, poi, si apre su un talk show dedicato alla guerra nel cuore d’Europa, quella fra achei e troiani. Emblema di conflitto, di contrapposizione fra Occidente e Oriente. Il confronto in tv vede protagoniste figure iconiche: l’aggressiva ed efficace conduttrice, Olga Rossi, l’opinionista laica liberista, Caterina Fiocchetti, il religioso, Maurizio Modesti e, ovviamente, l’inserviente capitiniano, Francesco Bolo Rossini, che è anche il regista.

Confronto serrato. Ragioni e parole proferite talvolta con la forza dei contenuti e, altre, con l’inganno del pregiudizio. C’è altro, negli inserti video (Dromo studio), un cameo: Nanni Moretti appare e si inoltra in una disquisizione lasciando aperto un interrogativo: se l’Occidente di oggi, invece, di essere figlio di Odisseo fosse stato figlio di Palamede, l’eroe dimenticato, sarebbe stato migliore?

Si va avanti, fino ad arrivare all’irruzione della battaglia nello stesso studio televisivo. Una guerra che soccombe di fronte al concetto capitiniano di non violenza.

Operazione ideologicamente schierata che riesce a dare un contributo all’attualità, contestualizzando il racconto scenico.

Il cast affronta il lavoro con un impegno professionistico elevato e si merita i tanti applausi del pubblico. Compresi quelli di Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della Pace. E aggiungiamo agli attori già citati anche i nomi di Carlos Molina, Claudia guarino e Cecilia Rossi.

Ora lo spettacolo verrà replicato al Cerp della Rocca Paolina il 30 (ore 21) e 31 gennaio (ore 17,30).

