Magione, nasconde droga in auto: arrestato

I carabinieri della stazione di Magione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ventenne di origini straniere, regolare sul territorio nazionale e in Italia a scopo turistico, accusato del reato di spaccio droga. I militari, che hanno notato una autovettura in sosta all’esterno di un bar il cui conducente era intento ad armeggiare all’interno dell’abitacolo, hanno immediatamente proceduto al controllo del veicolo e dell'uomo.

Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto, custodite all’interno di un calzino chiuso da un elastico e occultato dentro la scatola dello sterzo, 12 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 7 grammi e la somma in denaro di 165 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata all’interno di un appartamento nella zona di Perugia dove di fatto dimorava il ragazzo, ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori 4.170, euro in contanti e un grammo di hashish. L'uomo è stato tratto in arresto e messo ai d0miciliari in attesa della direttissima.

