Umbria, caccia al pirata che ha investito un ventenne a Gualdo Tadino: i carabinieri hanno ascoltato una persona informata dei fatti

Eleonora Sarri 20 gennaio 2023

a

a

Si stringe sempre di più il cerchio intorno alla persona che mercoledì 18 gennaio avrebbe investito un ventenne residente a Gualdo Tadino lungo la statale 444, lasciandolo in fin di vita sul ciglio della strada. Secondo quanto si apprende, le indagini dei carabinieri della stazione gualdese guidata dal luogotenente Simone Matteo ieri avrebbero subito un’accelerazione in senso positivo grazie a una serie di riscontri tra gli elementi raccolti. I militari, come è di prassi in questi casi, hanno effettuato delle verifiche tra i carrozzieri per capire se qualcuno si fosse presentato con un’auto incidentata. E sempre ieri i militari avrebbero sentito una persona informata dei fatti.

Il servizio completo sull'edizione del 20 gennaio del Corriere dell'Umbria

