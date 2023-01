Umbria, nel cantiere della scuola spuntano una strada e mura di età romana. Eccezionale scoperta a Gubbio

Euro Grilli 20 gennaio 2023 a

a

a

Sotto la scuola un tesoro. Nel corso degli scavi per il cantiere all’Edificio scolastico di via Perugina a Gubbio, oggetto di una operazione che porterà la scuola a diventare una struttura di valenza strategica in caso di sisma, con un livello di sicurezza almeno pari a quello di ospedali e palazzi governativi, è stata fatta una scoperta archeologica di grandissima importanza: una zona della città romana, con una strada basolata e una serie di strutture che vi si affacciano. Siamo a poca distanza dai resti romani della Guastuglia e dall'anfiteatro romano, testimoni immortali di un passato in cui la città di pietra era un municipium romano.

Il servizio completo nell'edizione del 20 gennaio del Corriere dell'Umbria

Sangiuliano: "I reperti etruschi ritrovati in provincia di Siena attireranno studiosi da tutto il mondo"





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.