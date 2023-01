Perugia, picchia i genitori ultraottantenni e li minaccia con il forcone: scatta divieto di avvicinamento

A. A. 20 gennaio 2023 a

Picchia e minaccia col forcone i genitori ultraottantenni per questioni di soldi. Un 45 di origini brasiliane è stato raggiunto dalla misura cautelare dell'allontanamento da casa su richiesta della Procura di Perugia "valutata la gravità dei fatti e i pericolo di reiterazione". In un'occasione il 45enne - con problemi di dipendenza da alcol fanno sapere gli inquirenti - ha ferito il padre alla testa con un'utensile perché quest'ultimo si era rifiutato di assecondare le continue richieste di denaro. Una storia fatta di ingiurie, percosse e minacce, in un caso anche con un forcone. Al 45enne è stato trovato anche un coltello. Da qui l'indagine della Procura delegata alla polizia di Stato che ha visto l'emissione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa dei genitori con l'obbligo di mantenere una distanza non inferiore ai 300 metri.

