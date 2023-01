Città di Castello, polemica sulla settimana corta alla primaria: le maestre accusano: "Noi offese in consiglio"

20 gennaio 2023 a

a

a

Rimodulazione degli orari e passaggio da 6 a 5 giorni di scuola. Dopo la seduta del Consiglio comunale di Città di Castello, gli insegnanti delle scuole primarie di La Tina e di Rignaldello non ci stanno e prendono posizione su questo tema spinoso, facendo quadrato intorno al dirigente e alle decisioni del consiglio di circolo dove da giorni impazza la polemica (per altro in piena tornata di preiscrizioni e open day).

Una parte dei docenti che operano in queste strutture, infatti, ha preso carta e penna e ha scritto un lungo documento che si apre con una riflessione: “La scuola, agenzia formativa ed educativa, è chiamata a rispondere alle esigenze di alcuni genitori o ai bisogni di ciascun bambino? - hanno chiesto - Questa domanda ci sembra fondamentale per poter affrontare la spinosa questione che è stata dibattuta in varie, e non sempre opportune sedi, riguardante la rimodulazione oraria dei plessi scolastici di La Tina e di Rignaldello”. E attaccano: "Siamo state offese in consiglio comunale".

Il servizio completo nell'edizione del 20 gennaio del Corriere dell'Umbria

Anziana picchiata, la Rsa allontana l'operatrice socio sanitaria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.