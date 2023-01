Perugia, in vacanza con la 104 del papà: dipendente Regione a processo

Fra. Mar. 20 gennaio 2023 a

a

a

Al mare o in Val d’Orcia nei giorni in cui era assente, giustificata, dal lavoro in Regione. Ma la giustificazione prevedeva che la donna accudisse il padre malato, per cui, per l’appunto, aveva ottenuto i permessi in virtù della 104.

Dipendente infedele all'ospedale di veterinaria: la finanza le sequestra casa, terreni e auto

E invece, secondo quanto è stato accertato dalle indagini, quella donna si sarebbe recata in diverse occasioni al mare sia sull’Adriatico che sul Tirreno.

Dipendente infedele sottrae 56 mila euro all'Agenzia delle Entrate: denunciato

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 20 gennaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.