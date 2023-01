Il procuratore Raffaele Cantone: "Senza intercettazioni enormi difficoltà a fare inchieste"

Fra. Mar. 20 gennaio 2023 a

Intercettazioni. Senza non si indaga. O lo si potrebbe fare solo con “moltissime difficoltà”. Parola del Procuratore capo di Perugia ed ex presidente di Anac, Raffaele Cantone, che dice: “Parliamo sempre del fatto che la corruzione è un reato prodromico ai reati mafiosi, ma io credo che vada fatta un’altra considerazione: la corruzione è un reato grave di per sé, non ce ne possiamo preoccupare solo perché è prodromico ai reati mafiosi”.

Cantone: "L'arresto di Matteo Messina Denaro è un risultato eccezionale, ma non abbassiamo la guardia"

Secondo il Procuratore capo senza intercettazioni molti reati, tra cui anche quelli legati allo spaccio di droga, resterebbero impuniti.

Cantone: "Senza intercettazioni impossibili le indagini per corruzione e i processi alla mafia"

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria di venerdì 20 gennaio



