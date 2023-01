Perugia, l'aeroporto promuove l'Umbria nel mondo. Siglato accordo con Deruta

20 gennaio 2023 a

Che l’aeroporto internazionale dell’Umbria stia crescendo lo confermano i numeri del 2022. Grazie ai 17.309 passeggeri registrati nel mese di dicembre (+35% sul 2021), il dato finale di traffico per l’anno appena concluso ha raggiunto la nuova cifra record di 369.224 transiti. Ma non solo, perché l’aeroporto è stato anche collocato al primo posto in Europa per crescita a chiusura del terzo trimestre, grazie ad un incremento di oltre il +125% rispetto allo stesso periodo del 2019. E allo stesso modo, nelle intenzioni di Sase (la società che gestisce lo scalo) pure il 2023 dovrà raggiungere e superare i numeri degli ultimi dodici mesi. Anche per questo motivo, l’aeroporto ha firmato nella giornata di ieri, un protocollo con il Comune di Deruta per la promozione del territorio comunale e del museo regionale della ceramica.

Un’operazione definita storica dal sindaco Michele Toniaccini: è la prima volta, infatti, che viene siglata una convenzione tra un Comune e lo scalo, e la speranza del primo cittadino e presidente di Anci Umbria è che la firma “sia uno stimolo per altri sindaci della regione. Il protocollo apre un nuovo capitolo sulla promozione turistica di Deruta: l’aeroporto è un luogo strategico di promozione che consente al visitatore di avere subito delle informazioni sui luoghi da visitare e sulle opportunità offerte, dando loro la possibilità di vivere esperienze ed emozioni uniche e irripetibili. Promuovere Deruta significa promuovere le sue eccellenze, come il museo della ceramica e l’enogastronomia, ma vogliamo promuovere anche la mobilità elettrica e stiamo pensando ad un collegamento tramite mezzi, appunto, elettrici. La speranza è che, tramite questo accordo, le ceramiche possano decollare in tutto il mondo”. Presente alla firma del protocollo anche l’assessore comunale al Turismo, Piero Montagnoli, che ha voluto ringraziare sia la Regione per l’impegno messo in campo per la promozione turistica del territorio che la Sase.

E proprio il direttore generale dell’aeroporto San Francesco d’Assisi, Umberto Solimeno, ha ricordato come questo sia “l’esatto modo di fare turismo. L’aeroporto è la casa di tutti gli umbri e non solo, l’atto che abbiamo firmato non è scontato: abbiamo bisogno di questo, la nostra regione è ricca di borghi e di bellezze. Quest’anno avremo tanti eventi importanti e con iniziative come questa potremo comunicare ancora meglio. L’Umbria - ha ricordato - ha molte potenzialità. All’estero sono il primo ambasciatore di questa regione e mi trovo davanti tante persone che si stupiscono della bellezza che abbiamo: l’aeroporto è uno dei modi per farla arrivare all’estero. Dobbiamo però migliorare anche le infrastrutture al di fuori dello scalo in modo da aumentare ancora di più la nostra attrattività”.



