Umbria, la protesta: "Prenotazione online per i passaporti difficile per noi anziani"

“Per me che sono anziana prendere l’appuntamento online per il passaporto è un ostacolo”. Patrizia Olestini, pensionata di 67 anni residente a Foligno, scrive una mail a [email protected] per segnalare le sue difficoltà.

Quattro mesi di attesa per il passaporto, è caos prenotazioni

“Non sono un’analfabeta, tutt’altro - racconta - ma non ho mai avuto lo Spid. Ho la carta d’identità elettronica ma devo ritrovare i codici che mi erano stati dati al momento del rinnovo. Mia figlia, che vive in Svizzera, mi sta venendo in soccorso".

Servizio completo nell'edizione del 20 gennaio del Corriere dell'Umbria

