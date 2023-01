Passignano sul Trasimeno: da rifare il bando per la gestione del palazzetto dello sport

Nicola Torrini 20 gennaio 2023 a

a

a

Inaugurato nel 2018, il nuovo palazzetto di Passignano sul Trasimeno, il 16 gennaio, sarebbe dovuto essere oggetto di un bando di gara indetto dall’amministrazione comunale per affidarne la gestione per i prossimi quattro anni. E, infatti, proprio lunedì 16 si è riunita la commissione esterna individuata dal Comune per giudicare la migliore offerta tra le due presentate. E qui arriva la denuncia dei consiglieri comunali di opposizione che fanno sapere che “aperte le buste, la commissione stabilisce di non poter procedere all’affidamento in quanto il bando non sarebbe formulato in maniera chiara. Come è possibile scrivere un bando non chiaro dopo le liti che caratterizzarono la precedente gara nel 2018, già allora imputate alle lacune del bando, dopo uno scontro al Tar tra gestore e Comune?". Il sindaco Pasquali assicura però che "l’area tecnica procederà a una nuova pubblicazione del bando di gara. L’amministrazione comunale confida nel celere espletamento di tutte le procedure”.

Servizio completo nell'edizione di venerdì 20 gennaio del Corriere dell'Umbria

PalaTerni pronto entro giugno 2023 con costi lievitati: 22 milioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.