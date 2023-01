Umbria: Cannara, finti operatori telefonici rubano 14 mila euro a imprenditore

19 gennaio 2023 a

Un imprenditore di Cannara è stato raggirato da finti operatori telefonici che sono riusciti a trafugare più di 14.000 euro dal suo conto corrente. I fatti risalgono a giugno del 2022,. L’uomo, accortosi dell’ammanco, si è rivolto ai carabinieri della stazione di Cannara, raccontando di aver dapprima ricevuto un sms sul proprio cellulare che lo avvisava di una serie di accessi abusivi sul suo home banking, e di essere stato poi contattato telefonicamente da una persona che, presentandosi come operatore di una nota società di servizi e pagamenti digitali, lo aveva convinto a fornirgli i dati delle proprie carte di pagamento; alcuni giorni dopo, si era accorto che erano state eseguite diverse operazioni fraudolente e che erano stati asportati circa 14.000 euro.

I carabinieri attraverso una complessa attività di indagine hanno individuato i vari pagamenti e hanno scoperto che il denaro era stato utilizzato per effettuare vari acquisti, tra cui abbigliamento e accessori da donna, buoni carburante, un gommone ed un motore fuori bordo. Nonostante le difficoltà dovute all’impossibilità di risalire agli intestatari delle utenze telefoniche utilizzate, poiché intestate a soggetti residenti all’estero, e al fatto che per gli acquisti erano stati forniti nomi di fantasia i militari sono riusciti ad individuare i presunti autori, un uomo di mezza età originario della provincia di Salerno e la moglie, poco più che trentenne, di origine extracomunitaria, entrambi residenti in Campania.

I due sono stati quindi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per l’ipotesi di reato di frode informatica e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante.

