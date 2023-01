Perugia, festa di San Sebastiano: la polizia locale premia scuole e agenti in pensione

19 gennaio 2023 a

La sala dei Notari di palazzo dei Priori, a Perugia, ha ospitato le celebrazioni civili per la festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale.

Alla cerimonia, inaugurata e conclusa dall’esibizione del coro della polizia locale, erano presenti l’assessore alla sicurezza del Comune di Perugia, Luca Merli, e la comandante della polizia locale, Nicoletta Caponi. Hanno partecipato le autorità civili e militari, tra cui il prefetto Armando Gradone, il questore Giuseppe Bellassai, il comandante della Legione carabinieri Umbria, generale Gerardo Iorio, altri alti ufficiali della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, la direttrice della casa circondariale di Perugia, Bernardina Di Mario, il presidente vicario della Corte di appello di Perugia, Claudia Matteini, il presidente del Consiglio comunale, Nilo Arcudi, l’assessore alla cultura Leonardo Varasano, alcuni consiglieri comunali e la consigliera della Provincia di Perugia Erika Borghesi in rappresentanza dell’ente.

Nel corso della cerimonia, sono state premiate le quarte classi delle scuole primarie vincitrici della borsa di studio intitolata a Elisabetta Innocenzi, giovane scomparsa in un incidente stradale. La comandante Caponi per l’occasione ha anche ringraziato i sette colleghi che hanno aderito alla campagna di educazione stradale nelle primarie legata alla borsa di studio. Per gli elaborati grafici realizzati per illustrare l’attività della polizia locale, per l’occasione esposti nella sala dei Notari, hanno ricevuto buoni libri e materiale didattico le seguenti classi: “Quarta A” scuola primaria “Sabatini” Colle Umberto, comprensivo PG1: 800 euro in buoni libri e materiale didattico (primo premio); “Quarta A” scuola primaria “M. Lodi” Mugnano Comprensivo PG6: 550 euro in buoni libri e materiale didattico, “Quarta A” Scuola primaria Casa del Diavolo Comprensivo PG15: 550 euro in buoni libri e materiale didattico (secondo premio ex equo); . “Quarta C” scuola Primaria “L. Antolini” Ponte Valleceppi Comprensivo PG13: 450 euro in buoni libri e materiale didattico., “Quarta A” scuola primaria Piccione Comprensivo PG15: 450 euro in buoni libri e materiale didattico (terzo premio ex equo).

Successivamente si è tenuta la cerimonia di consegna delle targhe agli agenti collocati a riposo nel 2022: Donatella Giulietti, Mauro Gubbiotti, Massimo Bianchi, Enrico Millucci, Antonio Battista, Lauretto Latterini, Silvana Proietti Vittore.

