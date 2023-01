Perugia, morto il notaio Marco Ottaviano Sciarra. Il cordoglio del Comune

19 gennaio 2023 a

A Perugia è morto il notaio Marco Ottaviano Sciarra. Aveva 73 anni. L'amministrazione comunale in una nota sottolinea che "ha svolto la sua professione dapprima nel Comune di Pergola, in provincia di Pesaro ed Urbino, e successivamente a Foligno, Perugia e da ultimo a Corciano. Stimato ed apprezzato da tutti, il notaio Sciarra lascia la moglie Isabella, i figli Benedetta, Ottaviano e Giulio Valerio, la sorella Letizia Maria". Era conosciutissimo e apprezzato in tutte le città in cui ha svolto la sua professione. I funerali si terranno nella giornata di venerdì 20 gennaio nella chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista, nel quartiere perugino di Ferro di Cavallo.

