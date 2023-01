Perugia, calci alla moglie: 48enne rinviato a giudizio

Fra. Mar. 19 gennaio 2023 a

a

a

La insultava per ogni cosa. Le dava della poco di buono. Dell’incapace. Senza contare che la picchiava e la minacciava che le avrebbe portato via i figli.

Il piccolo arrivò in ospedale in ipotermia il 15 maggio: per i periti è stato maltrattato. E'indagata la mamma

E’ per questi motivi che, nei giorni scorsi, un 48enne residente in provincia di Perugia - assistito dall’avvocato Mirko Ceci - è stato rinviato a giudizio con le accuse di maltrattamenti in famiglia.

Bimbo di un anno e mezzo maltrattato, il tutore: "E' in condizioni di salute gravissime"

Secondo quanto emerso, il 48enne l'ha presa a calci mentre la donna cercava di mettere in sicurezza la figlia.

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria di giovedì 19 gennaio

Nuove prove contro gli operatori che maltrattavano i disabili. "T'ammazzo, non devi stare in compagnia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.