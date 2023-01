Umbria, quattro mesi di attesa per il passaporto. E' caos prenotazioni

19 gennaio 2023 a

Quattro mesi di attesa per il passaporto elettronico. Decine le segnalazioni dei lettori. La più emblematica è quella arrivata da Foligno all’indirizzo email [email protected]: il cittadino in questione si dice esasperato dai tempi biblici che richiede la procedura. “Dovrò rinunciare al mio viaggio”, sbotta indignato. Le verifiche fatte confermano la gravità della situazione. La richiesta per il rinnovo del passaporto va fatta esclusivamente online collegandosi al portale della polizia di Stato.

Problema burocratico mette a rischio la vacanza in Spagna di due minorenni

Il sistema consente di scegliere il giorno e l’ora per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali necessarie dallo scorso mese di maggio, per il rilascio del passaporto biometrico. Ieri mattina alle 8, il primo appuntamento disponibile era per il 17 maggio al commissariato di Città di Castello.

