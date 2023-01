Città di Castello, polizia locale: 15 multe al giorno

19 gennaio 2023 a

a

a

Mese di bilancio per la polizia locale di Città di Castello, formato dal dirigente comandante, Emanuele Mattei, due ufficiali, 18 agenti e due funzionari amministrativi. Nel mese di giugno sono stati assunti due nuovi agenti e nel mese di novembre, il 15, c’è stato l’avvicendamento alla guida del corpo.

Si passa da una quindicina di multe al giorno (per un totale di 5.538 violazioni annue) ai 29 servizi di ordine pubblico, senza dimenticare gli 85 accertamenti effettuati per il corretto conferimento dei rifiuti, per concludere con 15 informative di reato in materia di lesioni personali stradali, falsificazione documenti e appropriazione indebita.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di giovedì 19 gennaio

Ogni giorno 4 interventi dei vigili del fuoco. Il meteo pazzo dà sempre più lavoro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.