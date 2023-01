Gualdo Tadino, gravissimo il giovane trovato lungo la statale

Eleonora Sarri 19 gennaio 2023 a

a

a

Lotta tra la vita e la morte il ragazzo di 20 anni di Gualdo Tadino trovato agonizzante lungo via Sandro Pertini, sulla statale 444, nella zona tra la ferrovia e il centro commerciale, nella mattinata di mercoledì 18 gennaio. Un episodio ancora tutto da chiarire e su cui stanno cercando di far luce i carabinieri della stazione di Gualdo Tadino coadiuvati dai colleghi del Nucleo radiomobile della compagnia di Gubbio. Le ipotesi investigative si concentrano su un pirata della strada che avrebbe investito il giovane senza prestargli soccorso. Secondo quanto si apprende, vero le 11.30 un passante avrebbe visto il corpo del giovane, di origini rumene ma da molti anni residente in città, lungo il ciglio della strada, nascosto dalla vegetazione del fossato. Sul posto il 118 che ha disposto il trasferimento all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Qui i medici hanno deciso per il ricovero in Rianimazione: la prognosi è riservata.

Servizio completo del Corriere dell'Umbria di giovedì 19 gennaio

Trovato sulla strada in fin di vita, indagano i carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.