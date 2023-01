Terni, morto un 50enne in un incidente sul tratto umbro dell'Autosole

18 gennaio 2023 a

E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto sul tratto umbro dell'Autostrada del sole, quello in provincia di Terni, nel primo pomeriggio di mercoledì 18 gennaio 2023.

Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto all'altezza del km 455 dell'autostrada, in direzione nord, tra i caselli di Attigliano ed Orvieto. La vittima - un 50enne della provincia di Caserta - era a bordo di un pulmino che, per cause che dovranno essere accertate, si è ribaltato. Nel tratto di autostrada pioveva a tratti e il fondo stradale, reso viscido per l'appunto dalla pioggia, potrebbe essere stato determinante per la terribile sbandata.

Non risulta che siano stati coinvolti altri mezzi nell'incidente, che quindi sarebbe stato del tutto autonomo. Altri quattro occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale mentre per il 50enne, come detto, ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale, per i rilievi di legge. Il tratto interessato è stato chiuso per consentire il lavoro di accertamento degli agenti della Polstrada e successivamente lo sgombero del mezzo e la messa in sicurezza.

