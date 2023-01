Gualdo Tadino: ragazzo agonizzante sul ciglio della strada, si cerca auto pirata

18 gennaio 2023 a

I carabinieri della stazione di Gualdo Tadino stanno indagando sul ritrovamento in via Pertini di un giovane agonizzante sul ciglio della strada. La segnalazione ai soccorsi è arrivata nella tarda mattina del 18 gennaio, immediato l'intervento di 118 e militari. L'ipotesi su cui si indaga al momento è quella per la quale il ragazzo sarebbe stato investito da un'auto il cui guidatore non avrebbe prestato i soccorsi dandosi alla fuga. Le condizioni del giovane sono ritenute gravi.

