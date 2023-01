Maltempo in Umbria, Tevere straripa a Montemolino e lambisce le case. Esonda anche il Menotre

Ale.Ant. 18 gennaio 2023 a

Il Tevere è straripato in zona Montemolino, nel comune di Monte Castello di Vibio. Il fiume ha rotto gli argini avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni che si trovano nei pressi del ponte di ferro. Una in particolare è stata lambita dall'acqua, che ha sommerso l'orto adiacente la casa. Sempre il Tevere ha superato il limite di guardia ma senza ancora esondazioni, per fortuna, qualche chilometro più a valle, in zona Pian di San Martino, a Todi, che nel novembre del 2012 è stata sommersa dalla piena del fiume con tanto di case evacuate. Non c'è solo il Tevere a far paura. Le forti piogge di questi giorni hanno provocato piene e straripamenti in tutta la regione. E' uscito dagli argini il Menotre, a Foligno. tra Scopoli e Ponte Santa Lucia, e il Topino è in piena. Idem per affluenti del Tevere, tornando alla Media Valle, come il torrente Faena.

