Perugia, congresso Camera del Lavoro: Pampanelli confermato alla guida Cgil

18 gennaio 2023 a

a

a

Sarà ancora Simone Pampanelli a guidare la Cgil di Perugia per i prossimi 4 anni. Il segretario generale è stato infatti confermato alla guida della Camera del Lavoro provinciale al termine del VI congresso del sindacato che si è svolto nelle giornate di martedì ad Assisi, con la partecipazione di 236 delegate e delegati in rappresentanza di 72mila iscritte e iscritti. Il congresso si è aperto con un minuto di raccoglimento per l’ennesima morte sul lavoro, vittima un addetto alle pulizie di una ditta di Magione, precipitato dal secondo piano mentre stava lavando i vetri di un condominio.

Pensione minima a 600 euro per 35 mila over 75

“Siamo stanchi di contare ogni giorno nuove vittime - ha detto la segretaria nazionale Tania Scacchetti, che ha partecipato ai lavori del congresso - e proprio per questo siamo in campo per rivendicare un modello di sviluppo diverso che abbia al centro la sicurezza, i diritti e la dignità delle persone che lavorano. Solo così saremo in grado di disegnare un Paese più giusto"

A conclusione dei lavori, la nuova assemblea generale della Cgil di Perugia ha eletto Pampanelli con 68 voti favorevoli (85%), 9 contrari e 3 schede bianche. Insieme al segretario generale è stata eletta anche la nuova segreteria provinciale, ne fanno parte Michele Greco, Angelo Scatena, Vanda Scarpelli, Mauro Moriconi e Barbara Carboni.

In un mese raddoppia la cassa integrazione. I sindacati: "Effetto rincari"

"Abbiamo un'enorme responsabilità - ha detto Pampanelli - le ricchezze spropositate in mano di pochi condizionano le politiche su energia, economia e ambiente, non si tratta più solo di difendere le grandi conquiste che la nostra storia ci ha consegnato, qui si tratta di rielaborare una nuova idea di società che sappia essere sostenibile e giusta. Si tratta di ricostruire una grande istanza di cambiamento. In primo luogo, c'è bisogno di più Stato. C'è bisogno di più democrazia. C'è bisogno di un massiccio investimento pubblico per ammodernare il Paese e il nostro territorio".

La storia di Daniela: "Da due anni in cassa integrazione, spero di ritrovare il mio lavoro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.