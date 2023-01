Umbria: Spoleto, esonda Tessino famiglia isolata

18 gennaio 2023 a

a

a

Esonda di nuovo il torrente Tessino e ancora una volta almeno una famiglia resta isolata a Spoleto. Problemi a Testaccio a causa delle piogge del 17 gennaio, ma soprattutto delle condizioni del ponticello al lato della Flaminia, che per la seconda volta in un mese è finito sott’acqua. Secondo quanto riferito dai pompieri in quel punto il torrente è stato incanalato in una tubazione che ostruendosi ha causato l’esondazione del Tessino.

Servizio completo nell'edizione del Corriere dell'Umbria del 18 gennaio

A gennaio fioriscono rose e papaveri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.