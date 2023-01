Perugia, strisce pedonali fantasma: attraversare la strada diventa un rischio

18 gennaio 2023 a

Strisce pedonali fantasma, a volte attraversare la strada diventa un incubo. E’ il caso, segnalato nel gruppo facebook Perugia (non) è una città per pedoni della strada 75 bis che da Fontivegge porta in via Sicilia. Vilma sottolinea che le strisce sono inesistenti e posizionate subito dopo una curva in un tratto di strada dove le auto vanno piuttosto veloci. E il pericolo è in agguato. Da via Sicilia a via Cotani il passo è breve. Matteo segnala che in prossimità della rotonda di Madonna Alta c’è un incrocio inutilmente largo, unito a strade di accesso a garage e negozi, che interrompe il percorso sicuro dei pedoni che arrivano da via Madonna Alta-Pievaiola e viceversa.

Il Comune, intanto, sta proseguendo con gli interventi di risanamento di alcune strade del territorio. L’assessore ai Lavori pubblici, Otello Numerini, spiega dalla sua pagina facebook che proprio in questi ultimi giorni sono terminati i lavori in via Gregorovius a Ferro di Cavallo, lungo strada Capanne/Bagnaia e in via Vecchia a Capanne.



