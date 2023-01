Umbria, badanti: scattano gli aumenti per 17 mila famiglie

18 gennaio 2023 a

Colf e badanti, scatta l’aumento per più di 17 mila famiglie umbre. “Si tratta di un adeguamento all’80% dell’indice Istat per quanto concerne le retribuzioni minime che sin da questo mese di gennaio - spiega Valerio Natili, segretario generale Fisascat Cisl Umbria - aumenteranno quindi del 9,2%. Un adeguamento giusto per questa classe di lavoratori ma che, inevitabilmente, andrà a pesare sulle spalle di famiglie che già fanno tanti sacrifici. In media si parla di un incremento di cento euro al mese circa”. In particolare, secondo una stima di Assindatcolf nel caso di una badante non convivente per persona non autosufficiente, che lavora per 30 ore settimanali, lo stipendio mensile passerebbe da 926,9 euro del 2022, a 1012 del 2023, se scattasse l’adeguamento all’80% (85 euro in più al mese in busta paga).

Anche i contributi aumenteranno e questo non dipende dalle parte sociali . A questa cifra però vanno aggiunti rateo Tfr, tredicesima e ferie. Per la badante convivente a tempo pieno si passa da 1026 euro circa a 1120,76 (circa 95 euro in più in busta paga). Ma il costo per la famiglia può arrivare a circa 125 euro al mese con Tfr, tredicesima e ferie per la badante a tempo pieno che assiste un non autosufficiente. Il timore è che questo possa indurre molte persone a diminuire le ore o a rifugiarsi nel sommerso

Servizio completo nell'edizione del Corriere dell'Umbria del 18 gennaio

