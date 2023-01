Perugia, cerca di sfuggire alla polizia: 34enne arrestato per spaccio

17 gennaio 2023 a

Un 34enne di origine gambiana è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia per spaccio di droga. L'uomo è stato fermato dagli agenti della squadra volante dopo un inseguimento. Gli investigatori stavano effettuando un servizio di controllo in via Mario Angeloni – abituale ritrovo di consumatori e di spacciatori di sostanze stupefacenti – quando hanno notato tre uomini sospetti sotto il portico di un edificio del quartiere.

Alla vista dei poliziotti, uno di loro si è scappato in direzione parco della Pescaia. Inseguito dagli agenti, il 34enne – che nel frattempo si era disfatto di un oggetto, poi risultato essere un calzino con all’interno 13 involucri di cellophane contenenti eroina, cocaina e hashish, è stato poi raggiunto e contenuto in sicurezza dagli operatori.

L’uomo, sprovvisto di documenti, è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per una compiuta identificazione dalla quale è emerso che aveva diversi precedenti per reati inerenti alle sostanze stupefacenti.

