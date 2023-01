Terni: morto Nicola Molè, ex presidente della Provincia e avvocato

17 gennaio 2023 a

Profondo cordoglio, a Terni e in tutta la provincia, ha destato la notizia della morte di Nicola Molè, che si è spento a 91 anni (ne avrebbe compiuti 92 tra poco più di un mese) nella sua abitazione ternana.

Molè era nativo di Polia, in provincia di Vibo Valentia, ma viveva a Terni da quando era giovane, svolgendo l'attività di avvocato dal 1958, anno in cui si era iscritto all'Ordine professionale, oltre all'attività politica di primo piano.

Aveva infatti ricoperto l'incarico di presidente della Provincia di Terni dal 1995 al 1999, come esponente della coalizione di centrosinistra, registrando un netto successo alle urne visto che aveva ottenuto ben il 58% dei suffragi nella tornata elettorale che lo aveva portato all'elezione.

Da ricordare anche il suo impegno nella Fondazione Carit, oltre che nell’Azione Cattolica e nella Democrazia Cristiana, di cui era stato consigliere comunale prima dell'elezione di presidente di Palazzo Bazzani,

I consiglieri comunali del Pd, Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis, lo hanno così ricordato: "Con Nicola Molè se ne va un punto di riferimento dell’impegno civile. Ci lascia un giurista ed un amministratore dai grandissimi valori morali. Ci lascia un cattolico da sempre impegnato. Ci stringiamo intorno alla moglie ed alla figlia".

