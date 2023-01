Perugia, Cantone sull'arresto di Matteo Messina Denaro: "Risultato eccezionale, ma non abbassiamo la guardia"

17 gennaio 2023 a

"Non ci sono più grandi nomi tra i latitanti della mafia. Vuol dire che lo Stato ha lavorato bene". Sono parole del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone. Così ha commentato all'Agenzia Ansa l'arresto di Matteo Messina Denaro, definito "un risultato eccezionale. Anche chi sembrava imprendibile non lo è". Cantone, come tutti gli uomini di giustizia e delle forze dell'ordine, sottolinea la necessità di non abbassare la guardia: "La mafia ha dimostrato di avere la capacità di rigenerarsi anche per quanto riguarda i suoi capi". Così come Totò Riina e Bernardo Provenzano, anche Matteo Messina Denaro è stato arrestato a Palermo: "Accade - ha spiegato Cantone - perché le organizzazioni mafiose trovano consenso e complicità sul territorio".

