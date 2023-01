Umbria, svolta verde per 160 mila edifici

Sabrina Busiri Vici 17 gennaio 2023 a

La svolta green nell’edilizia su cui sta discutendo l’Europa interesserà in Umbria oltre 160 mila fabbricati. “L’Europa e il governo ci stanno imponendo un cambio di rotta verso il green nelle nostre case entro il 2030. Non possiamo più voltarci indietro. L’80% dei fabbricati umbri, in linea con i dati nazionali, non è in grado di garantire le performance energetiche indicate dalle nuove direttive. Bisogna intervenire ma i tempi imposti sono davvero impossibili da rispettare”. E’ la posizione espressa sia da Albano Morelli, presidente Ance Umbria, che da Enzo Tonzani, presidente Collegio dei geometri laureati sezione di Perugia.

L’80%, dunque, di 199.939 edifici residenziali accatastati in Umbria (dati Istat) porta esattamente a quota 159.951. “Significa che gran parte di quanto è stato costruito fino a dieci anni fa sarà da efficientare - sottolinea Tonzani -. L’Umbria, poi, si trova anche più indietro rispetto alle regioni del Nord Italia per attenzione termica e sostenibilità nell’edilizia”.

Il territorio locale poi ha un patrimonio amplissimo di piccoli borghi, luoghi caratterizzati dalla storia che hanno complessi strutturali tutti da rivedere. “Un patrimonio che necessita di investimenti importanti ma sul quale saranno posti dei vincoli - commentano Morelli -. Comunque la situazione che riguarda l’Italia, e l’Umbria in particolare, alza ulteriormente l’asticella sia in merito all’entità dei lavori che dei tempi. Siamo ancora in fase di dibattito della misura, bisognerà attendere perciò che la direttiva sia approvata, fissati gli obiettivi e ogni Stato, poi, dovrà far passare le proprie formule”. La strada da seguire, secondo Ance nazionale, è quella degli incentivi statali strutturali. “Da mesi chiediamo una proposta di ampio respiro con obiettivi al 2030 e al 2050. È giunto il momento di sedersi attorno a un tavolo per dare una prospettiva alla politica degli incentivi, senza fermarsi alle micro modifiche sui bonus o sulle cessioni dei crediti”, riporta la presidente Federica Brancacci.

“Per metter in moto questo nuovo processo - riporta Morelli - sono dunque necessari tempi molto più lunghi. Il Superbonus 110% ci insegna che se da una parte tali misure risultano funzionali alle esigenze di sostenibilità e danno un grande slancio all’edilizia dall’altra rischiano di portarsi dietro problemi enormi, come le speculazioni”. E Tonzani aggiunge: “I tempi sono fondamentali: la misura del 110% è partita in ritardo per le lungaggini burocratiche dovute soprattutto agli archivi ancora cartacei delle amministrazioni; poi quando la macchina è stata avviata è subentrata la guerra in Ucraina e la crisi internazionale con i rincari delle materie prime perciò oggi ci troviamo con i ponteggi montati e lavori bloccati”.

In proposito si ricorda che per quanto riguarda il Superbonus 110% su 1.103.866.493,69 euro totale di investimenti per lavori conclusi in Umbria sono stati ammessi a detrazione 819.059.220,40 euro, ovvero il 74,2%.

Per un investimento medio che ha interessato i condomini pari 527 mila euro; oltre 12 mila euro per le unità unifamiliari e quasi 96 mila euro per adeguamenti indipendenti.

