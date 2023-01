Perugia, Dante di destra: "Un'assurdità. Non toccate il mio antenato"

Sabrina Busiri Vici 17 gennaio 2023 a

a

a

"Sangiuliano chi? Dante di destra? Macché era un rivoluzionario. Non toccate il mio antenato”. A parlare è Sperello di Serego Alighieri, perugino, classe 1952, il conte rappresenta la diciannovesima generazione dal sommo Poeta.

Video su questo argomento Gennaro Sangiuliano: "Cultura sia motore per la nostra economia" TMNews

Dopo i grandi impegni assolti nell’anno delle celebrazione del Settecentenario, Serego Alighieri è chiamato di nuovo a intervenire sul suo illustre antenato dopo le affermazione del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano (“Il fondatore del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri”). Affermazioni non condivise assolutamente: “Bisogna essere una persona priva di cultura e di senso storico per tirare la giacchetta a Dante affermando che è stato il fondatore del pensiero di destra”. E il discendente aggiunge: “Mi sono invece trovato totalmente d’accordo con quanto ha detto il filosofo Massimo Cacciari sulle pagine di Repubblica in questi giorni”.

Video su questo argomento Sangiuliano cita Leopardi e Dante Alighieri nelle comunicazioni sulle linee programmatiche



Sperello di Serego Alighieri vive nella splendida Villa Aureli, nella frazione di Castel del Piano, a pochi chilometri da Perugia. Ma cosa significa discendere dal padre della lingua italiana? “La risposta sta proprio nei versi della Divina commedia - dice - in un passo che mio padre mi regalò quando avevo appena sei anni trascritto in un segnalibri ”. Un passo che il discendete di Dante riporta citandolo a memoria tutto d’un fiato: O poca nostra nobiltà di sangue, se gloriar di te la gente fai qua giù dove l’affetto nostro langue, mirabil cosa non mi sarà mai: ché là dove appetito non si torce, dico nel cielo, io me ne gloriai. Ben se’ tu manto che tosto raccorce: sì che, se non s’appon di dì in die, lo tempo va dintorno con le force". E poi spiega: “Significa che la nobiltà non conta nulla se non si aggiunge giorno per giorno qualcosa. Io ho vissuto con questo insegnamento perciò sento tutto il peso della discendenza”. Un onere che lo riporta con la memoria fino ai tempi del liceo classico: “Frequentavo a Perugia il Mariotti e la professoressa d’Italiano, Paola Scaramucci, mi assillava dicendomi che un discendente di Dante doveva dare il massimo in lingua italiana - racconta -. Esasperato alla fine le risposi che a Italiano mi bastava un bel 6. Mi potevo accontentare. Non so se le piacque la mia risposta ma da allora mi lasciò stare e non mi diede mai oltre la sufficienza”. E aggiunge: “Ho, poi, lasciato Dante dopo il liceo, per buttarmi su tutt’altra materia”.

Le stelle che il Poeta evoca nella Divina commedia hanno comunque influenzato le scelte di vita di Sperello Alighieri: il nobile perugino, di professione fa l’astronomo.

Una vita dedicata a guardare le stelle, il cosmo e profondamente impegnata a tramandare il grande patrimonio culturale che si porta dietro.

Video su questo argomento Sangiuliano: "Dante fondatore del pensiero di destra in Italia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.