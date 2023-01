Spoleto, azienda di Gubbio verso acquisto di ex Novelli

17 gennaio 2023 a

L’avvocato Giuseppe Giammusso è il nuovo amministratore della Funghi e Tartufi di Gubbio, ovvero la società che a metà settembre 2022 ha presentato a sorpresa un’offerta d’acquisto del ramo uova della ex Novelli di Spoleto, ottenendo l’aggiudicazione provvisoria. E sarà questa società umbra, ora guidata da un avvocato marchigiano, a dover versare entro il 19 gennaio 2023 il saldo del prezzo d’asta, vale a dire i residui 5 milioni di euro, per arrivare a perfezionare l’acquisto del ramo uova della ex Novelli.

