Narni. Erasmo Gattamelata, una copia della statua di Donatello potrebbe arrivare in città

Cesare Antonini 17 gennaio 2023

In piazza Galeotto Marzio o in uno spazio da rivitalizzare? Quella di installare in pieno centro storico di Narni la statua di Donatello dedicata al Capitano Erasmo Gattamelata da Narni non è affatto una semplice suggestione “ma un’ipotesi da percorrere con convinzione per dare lustro ad una figura così importante per la città”.

A cogliere la palla al balzo è stato Sergio Bruschini, consigliere comunale di Forza Italia, anche perché la questione si interseca con un fatto molto concreto: il restauro della statua di Padova, l’unica ed originale, realizzata dal maestro Donatello e situata in piazza del Santo.

Un intervento che ha scatenato grosse polemiche con protagonista su tutti Vittorio Sgarbi, politico e noto critico d’arte di livello internazionale. La causa del contendere sarebbe la modalità di un restauro che si sarebbe reso necessario per il bene che è di proprietà del Vaticano e anche nel prestigiosissimo patrimonio dell’Unesco.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 17 gennaio 2023

