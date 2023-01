Perugia, allarme abusivi nelle ex segreterie dell'università: scattano i controlli della polizia locale

Alessandro Antonini 17 gennaio 2023 a

Ex segreterie dell'università degli studi di Perugia, segnalati accessi abusivi. Scattano i controlli della polizia locale. L'immobile dismesso dal 2009 in via della Pallotta per criticità sul fronte antisismico è stato oggetto di segnalazione da parte di alcuni residenti proprio per la presenza di soggetti non autorizzati. Lo stabile, di proprietà dell'ateneo, è chiuso da 14 anni e non è stato mai ristrutturato. E' del 2018 un ordine del giorno del centrosinistra in Comune a Perugia che sollecita soluzioni per tutta l'area.Da allora non ci sono stati piani di ristrutturazione. Intanto l'assessorato alla sicurezza ha chiesto all'ex municipale di effettuare controlli soprattutto durante la notte. Parte delle facciate delle ex segreterie sono state imbrattate dai writers. Non manca un'auto incidentata abbandonata davanti all'immobile.

Servizio completo nell'edizione del 17 gennaio del Corriere dell'Umbria

Otto opere incompiute per oltre 5 milioni di euro bloccati

