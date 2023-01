Umbria, nuovi controlli sui prezzi dei carburanti: 9 su 12 sono irregolari

Alessandro Antonini 17 gennaio 2023 a

Il tasso d'irregolarità dei distributori umbri nella comunicazione dei prezzi dei carburanti al Mise resta alto. Anzi, cresce. Se durante il 2022 la percentuale di infrazioni aveva di poco superato il 50 per cento, adesso siamo al 75 per cento. Su 12 punti vendita controllati nei primi 10 giorni del 2023, in 9 hanno violato la norma sulla congruità dei prezzi trasmessi al Ministero dello sviluppo economico e pubblicati giornalmente nella sezione Osservaprezzi.

Le fiamme gialle del comando provinciale di Perugia, che operano su oltre i due terzi del territorio regionale, hanno anche passato al setaccio le autobotti, con 11 controlli su strada. In questo caso non sono state riscontrate violazioni delle norme di settore.

Servizio completo nell'edizione del 17 gennaio del Corriere dell'Umbria

